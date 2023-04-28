شاهد على التنمية.. «الوطن» رصدت تفاصيل إنجازات مصر خلال 8 سنوات

«مش هنسيب مكان فى مصر إلا وهنميه ونعمره»، عبارة تاريخية خالدة ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحققت على مدار أكثر من 8 سنوات تولى فيها الرئيس مقاليد حكم البلاد، وهى مشروعات امتدت من إسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوباً، ومن الحدود الشرقية شرقاً، حتى ليبيا غرباً، ورصدت «الوطن» تفاصيل هذه المرحلة المهمة فى كافة مراحل عملها وإنجازها.

انفردت بنشر برنامج «السيسي» الانتخابي.. وتابعت تطورات مشروعات الطرق والنقل والكهرباء والطاقة

البداية لم تكن وردية، حيث انطلق العدد الأول لجريدة «الوطن»، فى فترة شديدة الحساسية فى تاريخ مصر، وكانت البداية فى 27 أبريل 2012، تزامناً مع المرحلة الانتقالية للبلاد، التى تزامنت مع أزمات عدة توارثتها الدولة فى مرحلة ما بعد توقف الإنتاج خلال «أحداث 25 يناير»، وما تبعها، والتى أثرت على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وكافة مناحى الحياة، وخير دليل على ذلك اليوم الذى غرقت فيه مصر فى الظلام بعد انقطاعات متكررة فى التيار الكهربائى وصلت على بعض المناطق حتى «16 ساعة»، وهو ما رصدته «الوطن» فى صفحتها الأولى بعدد 7 أغسطس 2014، تحت عنوان: (مصر تغرق فى «بحر الظلام».. و«الكهرباء»: عطل فى «الكريمات»).

لم يكن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذى شهد حالة تردٍ كبرى، ولكن كان الوضع سيئاً فى العديد من القطاعات، فمثلاً عانت مصر من نقص كبير فى توافر البوتاجاز والبنزين، ما دفع بعض مسئولى محطات تموين السيارات لغش «البنزين» بالماء لتوفير كميات أكبر منه، ورصدته «الجريدة» فى تحقيق موسع فى عددها الصادر يوم 20 أكتوبر 2014، تحت عنوان: «الوطن» تكشف بالمستندات: بنزين «95» مغشوش. وعلى هذا الحال كانت هناك أزمات فى كافة القطاعات، رصدتها «الوطن» قطاعاً تلو الآخر، أملاً فى أن تضع الصورة كاملة أمام المسئولين، تزامناً مع تقارير الجهات المعنية والمسئولة، ولم يُخيب الرئيس عبدالفتاح السيسى الظن، فقد تمكن من حل أغلب الأزمات والقضايا والمشكلات الكبرى التى واجهت البلاد فى فترة توليه المسئولية.

البداية كانت بانفراد «الجريدة» فى عددها الصادر يوم 30 أبريل 2014، بالبرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان: «الوطن» تنشر ملامح البرنامج الانتخابى لـ«السيسى»: 5 مشروعات قومية كبرى)، تضمنت مشروعات فى قطاعات الطاقة، والنقل، والتوسع فى قطاعات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات والمشروعات.

ومثلما تم الانفراد بالبرنامج الانتخابى للرئيس السيسى، عايشنا خطوة خطوة تطورات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتم رصد المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة فى هذا القطاع الحيوى، وصولاً للقضاء على انقطاعات التيار الكهربائى نتيجة «عجز القدرات المولدة»، ولم تقتصر التغطية على المشروعات المنفذة فى مصر فقط، بل وجدنا داخل مصانع شركة «سيمنز» الألمانية، قبل إطلاق مشروعها الضخم لبناء أكبر محطة كهرباء فى المنطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى مجال «النقل»، رصدنا التردى الكبير فى خدمات القطاع فى عدة ملفات، وصولاً لإفراد تقارير وملفات حول حجم مشروعات التنمية فى مجال الطرق والنقل عموماً على كافة الأصعدة.

وللمساهمة فى إبراز حجم المشروعات الضخمة التى نُفذت فى عهد الرئيس، نفذت «الجريدة» حملة: «كنا كده.. وبقينا كده»، لإبراز إنجازات الدولة ودحض «أهل الشر»، ونشرت ملف «كُنّا فين وبقينا فين».. الدولة تحول العشوائيات إلى سكن كريم بتاريخ 13 سبتمبر 2022، تضمن رصد تاريخ جديد لجميع سكان العشوائيات فى مصر، عندما كلف الرئيس الجهات المعنية بالقضاء على المناطق العشوائية فى مصر، وتوفير سكن آمن بديل للسكان يتيح لهم «حياة كريمة» آدمية.