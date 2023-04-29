محمود مسلم: شباب «الوطن» أصبحوا الأكثر تأثيرا في الصحافة المصرية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الجريدة تضم مجموعة من الخبرات والشباب، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب كبروا في المؤسسة، وباتوا قادة فيها، «الشباب دول كبروا وبيقودوا الوطن، وخلقوا أجيال تانية وراهم، من وجهة نظرى أصبحوا الأكثر تأثيرا في السوق الصحفية، فخور بكل زمايلي الصغيرين الذين أصبحوا قيادات وأسماء لامعة في عالم الصحافة، في ظل ظروف وتحديات صعبة تواجه المهنة».

مسلم: الوطن فرضت نفسها في سوق الصحافة فور صدورها

أضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع على فضائية CBC، أن جريدة الوطن لحسن حظها، ارتبطت بالوطن البلد في أصعب الظروف، إذ صدرت أولى طبعاتها، في شهر أبريل من عام 2012، «كانت في وقت الانتخابات الرئاسية عام 2012، طلعنا في ظروف صعبة، لكن أصرينا نطلع بشكل منهجي ومهني، ومن أول عدد لينا فرضنا نفسنا في سوق الصحافة».

ووصف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الإعلامي جابر القرموطي، بـ«جبرتي الصحافة الحديثة» نسبة لعبدالرحمن الجبرتي، قائلا: «دايما متألق ومتفوق، وجزء من تاريخ الصحافة، كنت مؤرخ ليه طول الوقت، أنت جبرتي الصحافة الحديثة، الناس كانت بتفرح لما تعمل مانشيتات وانفرادات، وكان أول فرحتها لما تتناول مواضيعهم في برنامج مانشيت، الذي يؤرخ للصحافة».