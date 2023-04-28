محمود مسلم: نفتخر في «الوطن» باستضافة أول اجتماع لحركة «تمرد» عام 2013

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن «الوطن» فور إصدارها خاضت حربا ضروسا ضد الإخوان، وهو ما تفخر به الجريدة حتى الآن، «أهم صورة عندنا في تاريخ الجريدة لما وقفنا مع حركة تمرد يوم 3 يوليو 2013».

«مسلم»: «لو الإخوان هاجمونا كنا هنقف مع تمرد في الشارع»

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على قناة «CBC»، تفاصيل عقد حركة تمرد» لاجتماعها الأول في الوطن قائلا: «كلمني أخونا محمد عبد العزيز، وطلب نستضيفه في الوطن، وقولتله تنور، وقالي طب لو الإخوان هاجموكم؟، قولتله هنقف احنا وانتم في الشارع».

وتابع: «كلمت الأستاذ العزيز مجدي الجلاد، وقالي أوكيه ينوروا، وجم عملوا مؤتمر صحفي عالمي، وستظل الوطن شاهدة على هذا المؤتمر، وخرجوا من عندنا جالهم مكالمة من أحد أصدقائهم قالهم دلوقتي طالبينكم في القيادة المشتركة، وحينها خرجوا من عندنا وتقابلوا مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وقتها- وقادة الأحزاب والسياسيين والقيادات الشبابية والدينية، وأعلنوا أهم بيان في تاريخ مصر الحديث وهو بيان 3 يوليو».