موضة جديدة للجلباب الصعيدي في الأقصر.. هيبة وجمال بـ«قُبين متساويين»

لطالما كان الجلباب الصعيدي رمزا للأصالة والتمسك بزي الأجداد، وذلك بشكلها التقليدي الذي لم يتغير منذ مئات السنين، إلى أن جاء الشاب علي أحمد، ابن قرية «العشي» بمحافظة الأقصر، وقرر تغيير شكل الجلباب ووضع لمسة حديثة عليه، من خلال تغيير «قُب» الجلباب إلى «قبين متساويين»، في طفرة لم تحدث من قبل.

ابتكار تصميم جديد للجلباب الصعيدي

علي أحمد، والشهير بـ«علي أبو رفاعي»، والمقيم في الأقصر، 24 عاما، خريج معهد المساحة، قرر استغلال موهبته في الحياكة وتصميم الملابس في ابتكار تصميم جديد للجلباب الصعيدي بشكله التقليدي المعروف، من خلال إضافة «قُب جديد» إضافة إلى «القُب» الأساسي، والقب هو فتحة الصدر في الجلباب.

دقة حسابات وقياسات

ورغم غرابة التصميم نوعا ما، لكن «علي» يعشق الاختلاف والتميز، خصوصا في الملابس، وبرغم أن التصميم مكلف ماديا وصعب التنفيذ لأنه يحتاج إلى دقة حسابات وقياسات حتى يتم تنفيذه بالشكل المطلوب، إلا أنه بمجرد طرح الفكرة نالت إعجاب كثيرين في الأقصر، كما تعرضت الفكرة للنقد شأن أي فكرة جديدة لها مؤيدين ومعارضين، حسبما ذكر لـ«الوطن».

هيبة وجمال

صمم خريج معهد المساحة أول جلباب بالشكل الجديد، وقرر أن يكون هو أول من يجربه. يقول «خرجت به للناس، ورأيت نظرات الاستغراب والدهشة في عيونهم، وكثير منهم طلبوا مني تصميم جلباب بنفس التصميم لهم»، مؤكداً أن التصميم لا يغير من هيبة الجلباب كما يدعي البعض، فالجلباب الصعيدي تغير شكله على مدى العصور ولم ينتقص ذلك من هيبته وجماله شيء.

لن يتجاوز 100 جنيه للجلباب الواحد

واستطرد: فرق سعر الجلباب الجديد عن التقليدي لن يكون كبيرا، فالفرق لن يتجاوز 100 جنيه للجلباب الواحد، لأنه يستغرق وقتا طويلا.