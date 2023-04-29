«الحبس 6 أشهر عقوبة اقتناء كلب دون ترخيص» في قانون جديد أمام مجلس النواب

يناقش مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، أول قانون عن حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب والمقدم من النائب أحمد السجيني، وموقع من أكثر من 60 عضوًا.

ويهدف مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتعامل مع الكلاب الضالة، ويحتوي على عقوبات حال التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب او ترويع المواطنين الآمنين أو حيازة كلب أو حيوان مفترس دون ترخيص، وعقوبات استخدامها، وكذلك تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

حظر اقتناء كلب دون ترخيص

ويحظر مشروع القانون حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة مع جواز حيازتها أو تداولها أو إكثارها بترخيص من السلطة المختصة ووفق الشروط والإجراءات بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها ذلك وكذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز البحثية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويحظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لضمان عدم هروبها مع توفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وقيد ذلك في سجلات لتحديد التاريخ الطبي لها وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة له وتوفير الغذاء المناسب لها.

حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص

ويحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري، ويلزم بوجوب تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وألا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.

الحبس عام وعقوبة مليون جنيه لمن تعدى على الغير بكلب أو حيوان شرس

ونص مشروع قانون حيازة الكلاب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مليون جنيه وحبس 9 أشهر عقوبة التعدي

ونص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادر عن سبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.

المؤبد إذا تسبب في الموت

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.