جراح ياباني يجري مناظرة لحالات تورم سرطان الثدي بمستشفى شفاء بالأقصر

استضافت مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، الدكتور تاكومي ياماموتو، رئيس قسم جراحات التجميل والجراحات الميكروسكوبية بالمركز الوطني باليابان، مدير المركز الدولي لجراحات الوذمة الليمفية، على مدار يومين، لمناظرة حالات التورم والوذمة اللمفية لحالات سرطان الثدي وإجراء عمليات جراحية ميكروسكوبية متقدمة لإعادة توصيل القنوات الليمفاوية.

تورم ينتج عن تراكم السائل الليمفاوي

وأوضح الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان، أن الوذمة اللمفية، هي أحد الآثار الجانبية المحتملة الرئيسية الناجمة عن علاج سرطان الثدي، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على جودة حياة الناجيات من المرض، موضحا أن الوذمة اللمفية عبارة عن تورم ينتج عن تراكم السائل الليمفاوي في أنسجة الجسم ويؤثر بشكل شائع على الذراعين، ولكن يمكن أن تشمل آثاره السلبية أيضا تورم اليدين والثديين والصدر والكتف أو جزء من الظهر وكذلك الأطراف السفلية.

تحسين جودة حياة الناجيات من المرض

وأكد مدير مستشفى شفاء الأورمان أن حضور الدكتور تاكومي ياماموتو، رئيس قسم جراحات التجميل والجراحات الميكروسكوبية بالمركز الوطني باليابان، مدير المركز الدولي لجراحات الوذمة الليمفية للمستشفى للتأكيد على أهمية زيادة الوعي بين المرضى والأطباء حول الإيجابيات، التى تحققها المستشفى من مناظرة الحالات وإجراء الجراحات اللازمة لرفع كفاءة الأطقم الطبية والمساعدة في معالجة الحالات مبكرا، مما يساهم في تحسين جودة حياة الناجيات من المرض، ويؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

زيادة الخدمات الطبية المميزة داخل الصرح الطبي

وأوضح أن زيارة الخبراء العالميين لمستشفى شفاء الأورمان، يأتي لحرص إدارة المستشفى على زيادة الخدمات الطبية المميزة داخل الصرح الطبي الكبير الذي يستخدم أحدث النُظم العلاجية لتقديم مستوى علاجي لأبنائنا، ويُخفف من آلام مرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد.

ومن جانبه رحب محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الدكتور تاكومي ياماموتو، رئيس قسم جراحات التجميل والجراحات الميكروسكوبية بالمركز الوطني باليابان، مدير المركز الدولي لجراحات الوذمة الليمفية للمستشفى، مؤكدا أن هذه الزيارات المتكررة لأساتذة الطب تمنح الأمل لجميع المرضى وذويهم، وتشد من ازرهم نحو مواصلة تحديهم للمرض، متمنيًا الشفاء لكافة المرضى في ظل مايقدمه المستشفى وكوادره من جهود في سبيل تحقيق نسب شفاء عالية.