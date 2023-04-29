اتحاد الكيميائيين العرب يعقد دورته الـ41 بمشاركة 15 دولة 3 مايو المقبل

يعقد اتحاد الكيميائيين العرب في دورته الحادية والأربعين، اجتماعه المقبل في القاهرة، في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل، تحت رعاية الدكتور سيد مشعل رئيس الجمعية الكيميائية المصرية ووزير الإنتاج الحربي الأسبق.

مشاركة 15 دولة

وتستضيف مصر ممثلي 15 دولة عربية بجانب مصر، هي السعودية والإمارات والعراق والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا والسودان والكويت وسوريا.

ويتسلم الدكتور سيد مشعل رئيس الجمعية الكيميائية المصرية وزير الإنتاج الحربي الأسبق رئاسة الاتحاد من دولة الإمارات التي ترأست الدورة السابقة، وسيتم مناقشة موضوعات تهم الكيميائيين العرب.

فعاليات افتتاح الدورة 41

وتبدأ فعاليات الاجتماع بالتسجيل صباحا في التاسعة، ثم مراسم الافتتاح في العاشرة، وتتضمن كلمة الدكتور سيد مشعل رئيس الجمعية الكيميائية المصرية للترحيب بالوفود العربية، وكلمة الوزير المفوض السفير محمد خير ممثلا عن أمين عام جامعة الدول العربية، ثم تبدأ فعاليات الاجتماع المغلق لأعضاء الاتحاد.

ويحضر فعاليات اجتماع اتحاد الكيمائيين عدد من الشخصيات العامة، حيث يحضر ممثلا عن أمين عام جامعة الدول العربية الوزير المفوض السفير محمد خير، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ويحاضر فيها الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ونائب رئيس الجمعية الكيميائية المصرية.