«الوزراء»: الدولة تقف بكل قوة بجانب القطاعين الصناعي والخاص

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يحرص على تخصيص يوم السبت من كل أسبوع ليجري جولة تفقدية للمصانع المختلفة سواء في 6 أكتوبر أو في العاشر من رمضان أو غيرها من المدن، وأحيانا يخرج خارج القاهرة لزيارة مناطق صناعية في باقي المحافظات.

رئيس الوزراء يستمع لكل المطالب والشكاوى

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن رسالة هذه الجولات أن الدولة تقف بكل قوة إلى جانب القطاعين الصناعي والخاص، ورئيس الوزراء يستمع في كل هذه الجولات بشكل مفصل لأي مطالب أو شكاوى ويستجيب لها على الفور.