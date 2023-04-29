الكاتب الصحفي صلاح مغاوري: انطلاق الحوار الوطني مهم لتحريك الحياة السياسية

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يمر في هذه الأثناء عام على بداية الحوار الوطني الذي وجّه الدعوة لإجرائه الرئيس السيسي وأجريت جلساته في الأكاديمية الوطني للتدريب، ودعيت جميع القوى السياسية والأحزاب السياسية للمشاركة بتقديم أوراق عمل ومقتراحات.

الانطلاق نحو المستقبل

وأضاف «مغاوري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن انطلاق الحوار الوطني مهم لتحريك الحياة السياسية والانطلاق نحو المستقبل، ومناقشة التوجهات التي تطرحها القوى والأحزاب السياسية والنقابات العمالية وغيرها من الفعاليات وحتى المواطنين العاديين من حقهم أن يدلوا بدلوهم في القضايا التي طرح على مائدة الحوار الوطني.

المشاركة في بناء الحوار الوطني

وأشار إلى أن اليوم يشهد انطلاق الجلسات التمهيدية للحوار الذي سينطلق الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن انطلاق الحوار الوطني مهم لتحريك المياه التي توقفت لبعض الوقت بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد المجاورة لمصر، إضافة لحاجة القوى السياسية للمشاركة في بناء الحوار الوطني باعتباره قاعدة للانطلاق نحو المستقبل، وتشكيل عدد من اللجان لاقتراح الموضوعات المدرجة على مائدة البحث، التي تصب في خانة الاهتمام الوطني.