ما شروط أداء العمرة عن الميت؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص الكثيرون على أداء مناسك العمرة عن أحبابهم المتوفين، وذلك بهدف زيادة رصيد حسناتهم عند الله سبحانه وتعالى والتخفيف من سيئاتهم في رحلة قضاء حياتهم الدنيوية، وبدأ العض يتساءل عن شروط العمرة عن الميت، وذلك بهدف اتباعها بشكل صحيح.

شروط العمرة عن الميت

وتجيب «الوطن» خلال التقرير التالي عن تساؤل شروط العمرة عن الميت، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشترط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف «الورداني»، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته: «أيهما أفضل أن أعتمر وأهب مثل ثواب العمرة لقريب متوفى أم الاعتمار عن نفسي ثم عمرة منفصلة للمتوفى؟»، أنه إذا أردتِ أن تعتمري عن والديكِ فهذا جائز ولكن إذا كانا متوفيين ولم يؤديا العمرة من قبل، أما إذا كانا أديا العمرة فالأفضل أن تؤدي العمرة عن نفسكِ وتهبي مثل ثوابها لوالديكِ وسيكون هذا في ميزان حسناتك.

أداء العمرة عن الميت

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر يجوز إذا كان أدى عمرة الفريضة بنفسه.