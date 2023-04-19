كيفية الأداء الصحيح لمناسك العمرة خطوة بخطوة.. الإفتاء توضح

يسأل الملايين من المعتمرين عن كيفية الأداء الصحيح لمناسك العمرة خطوة بخطوة، وذلك لاتباعها وتطبيقها مثلما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، فضلا عن اغتنام الثواب كاملا دون نقصان.

كيفية الأداء الصحيح لمناسك العمرة خطوة بخطوة

وعن كيفية الأداء الصحيح لمناسك العمرة خطوة بخطوة، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، كيفية أداء مناسك العمرة، وقالت الإفتاء إنَّ المسلم يمكن أن يعتمر في أي وقت من العام ولا يوجد وقت محدد لها، ولها 3 أركان.

وفي فتواها حول كيفية الأداء الصحيح لمناسك العمرة خطوة بخطوة، أوضحت أنَّ أركان العمرة الـ3 هي الإحرام والطواف والسعي، إذ يبدأ المعتمر بالإحرام من الميقات، ويختلف الميقات وفقًا للمكان الذي جاء منه المعتمر ويكون من المواقيت أو محاذاتها بالطائرة، وهي الأماكن التي حددها النبي لمن يريد أن يحرم لأداء مناسك العمرة أو الحج، وبعدها يبدأ المعتمر غي الاغتسال والتطيب ثم لبس ملابس الإحرام، وترديد: «اللهم لبيك عمرة» أو «لبيك عمرة»، وبعدها يبدأ المعتبر في التلبية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ««لبيّك اللهم لبيّك لبيّك لا شريك لك لبيّك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ويستمر في ترديدها إلى أن يصل للكعبة المشرفة.

مناسك العمرة خطوة خطوة للنساء

وفي الحديث عن كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، أوضحت الإفتاء أن الاختلافات بين مناسك العمرة للرجال لا تختلف كثير عن النساء، ففي خطوة ارتداء ملابس الإحرام، فالمرأة تُحرم في ملابسها العادية، ثم تبدأ الدخول في النسك والتلفظ أيضا بالتلبية.

وأوضحت الإفتاء في فتواها حول كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة أنه لا يجوز للمرأة أن ترتدي القفازين أو ارتداء النقاب، مشيرة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين»، وعند التحلل من الإحرام فعليها أن تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل.

مناسك العمرة للنساء

وفي حديثها عن كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، لفتت دار الإفتاء إلى مسألة سفر المرأة للعمرة دون محرم، موضحة أنه لا حرج في ذلك مادام الأمن في سفرها محققا وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء وأشارت إلى ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد.

مناسك العمرة بالتفصيل

وأكملت الإفتاء أنَّ الخطوة التي تلي الإحرام هي دخول المعتمر إلى مكة والبيت الحرام ويبدأ في الطواف حول الكعبة الشريفة، ويطوف 7 أشواط، وتكون نقطة البداية هي الحجر الأسود وعليه التحقق من أن الكعبة على يساره، وفي كل مرة يصل فيها للحجر الأسود عليه تقبيله في حال تيسر له ذلك، أو أن يشير إليه.

بعد ذلك يبدأ المعتمر في السعي بين الصفا والمروة، مشيرة إلى قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (158 سورة البقرة)، بعد ذلك عليه التوجه للمروة ويفعل نفس ما فعله في الصفا، ويكرر ذلك 7 مرات، بحيث يكون الذهاب شوطا والعودة شوطا.

وقالت دار الإفتاء أنه في حال وصل المعتمر للصّفا ويرى الكعبة فعليه أن يرفع يديه للدعاء مرددًا: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، وبعد الانتهاء من السعي يمكن للمعتمر.

مناسك العمرة للرجال

وأشارت الإفتاء، في خلال حديثها عن كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، إلى أن المعتمر بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكن له حلق شعره، أو قَصَّر، ويتحلل من إحرامه، كما لفتت إلى أنه من المستحب أن يضطبع الرجل في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.

كما أشارت إلى ملابس الإحرام للرجال، قائلة: «إن ملابس الإحرام للرجل مكوّنة من إزار ورداء من غير المخيط، ويستحبّ أن يكون لونهما أبيضًا، وإضافة إلى ذلك يعتبر الاغتسال والطّيب والتنظّف من السنن المحبّب اتّباعها قبل الإحرام، وعلى المعتمر أن يقول بعد الإحرام: «لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك»، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك»، كما أوضحت أنه يسن في مناسك العمرة للرجال الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، كما يسن الهرولة للرجال بين الصفا والمروة في السعي.