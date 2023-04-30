دار الأوبرا تستضيف أمسية شعرية للدكتور أحمد تيمور الأربعاء

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور، يقدّمها الإعلامي الدكتور جمال حماد، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل، في المسرح الصغير.

ويلقي تيمور خلال الاحتفالية، أبيات من أشهر دواوينه الخاصة، ومنها «ثنائية الطفو والغرق، واثنين في وصف أمريكا، والعصافير في زيها القاهري، وقافية بين امرؤ القيس وبيني، وعشب يحجب النخيل» وغيرها.

وتخرّج الدكتور أحمد تيمور، في كلية الطب جامعة القاهرة، وحصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، ويعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الأزهر، وشارك في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر والعالم.