أعراض متغير أركتوروس الأكثر شيوعا.. التهاب الحلق والعطس

متغير أركتوروس أحدث سلالة من فيروس كورونا، وهو نوع فرعي من أوميكرون، انتشر مؤخرا في الهند وتسبب في ارتفاع الإصابات، وأكد الخبراء أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة أكثر حدة من المتغيرات السابقة فما هي أعراض متغير أركتوروس.

تُظهر البيانات الواردة من هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية، أن المتغير الجديد يشكل ما يقرب من 2.3 % من جميع الحالات الجديدة وفيما يلى نوضح أعراض متغير أركتوروس.

أعراض متغير أركتوروس

أعراض متغير أركتوروس الثلاثة الأكثر شيوعًا وفقا لدراسة حديثة هي التهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسداد الأنف والعطس، بينما لم تعد الحمى وفقدان حاسة التذوق والشم التي كانت من بين أكثر علامات الفيروس شيوعًا في السابق - لم تعد موجودة.

ووفقًا للشراكة الصحية العالمية، تشير التقارير القصصية في الهند، إلى أن متغير أركتوروس قد يكون مرتبطًا بحكة أو «لزجة» العينين، فضلاً عن ارتفاع في درجة الحرارة والسعال.

وقال طبيب الأطفال الدكتور راهول ناجبال لموقع «الهند توداى»، إنه عادةً ما يأتي هؤلاء الأطفال مصابون بعدوى بسيطة في الجهاز التنفسي مثل السعال والبرد والحمى، وعندما يتم اختبارهم تبين أنهم إيجابيون.

إصابات كورونا فى الهند

وأضاف الدكتور ناجبال، أن أعراض متغير أركتوروس الرئيسية لدى البالغين تشبه الأنفلونزا، بما في ذلك إفرازات الأنف والتهاب الحلق والسعال.

فيما أوضح الدكتور فيبين فاشيشثا، طبيب الأطفال والرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال لجنة التحصين، لصحيفة هندوستان تايمز، أن أعراض أركتوروس تشمل ارتفاع في درجة الحرارة وسعال والتهاب الملتحمة «المثير للحكة» أو الوردي.