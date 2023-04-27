وباء جديد يثير جدل العلماء.. «أسوأ 100 مرة من فيروس كورونا»

اكتشف العلماء سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور قد تنتشر بكفاءة في القوارض، وسط تحذيرات ومخاوف متزايدة من أنها قد تؤدي إلى جائحة جديدة ربما تكون أسوأ 100 مرة من فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور أسوأ 100 مرة من فيروس كورونا

وأعرب العلماء عن قلقهم الشديد من تلك السلالة، إذ أن العامل الممرض المسؤول عن العدوى على بعد خطوة واحدة من انتشاره بين البشر.

وقال العلماء إن الدراسات أثبتت للمرة الأولى، أن الثدييات لا يمكن أن تصاب بالفيروس بشكل فردي فحسب، بل تنشره لينتقل بين البشر أيضا، حيث جرى تسجيل ما يقرب من ألف حالة إصابة بشرية بفيروس H5N1 من إنفلونزا الطيور، الذي يقتل ما يقرب من نصف عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس.

وأشار العلماء إلى أن عادة ما يتم التعرف على الفيروس من اتصال شخص بطائر مصاب، سواء كان حيًا أو نافقاً، ولكن وجدوا أن الفيروس يمكن أن يسبب مرضا مميتا في أنواع عديدة من الثدييات مثل القوارض قد تنتقل إلى البشر بشكل أسرع،

وحذر العلماء من أنه إذا انتشرت تلك السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور بين البشر فقد تكون العواقب وخيمة، ومن المتوقع أن تمثل تلك السلالة عدوى مدمرة بين سكان العالم، ربما تشكل تهديدًا أسوأ 100 مرة من فيروس كورونا ومتحوراته.

ودعا جون فولتون، مستشار صناعة الأدوية ومؤسس «بايونياجرا»، جميع الدول لاتخاذ إجراءات احترازية فورية، وتصنيع اللقاحات والعلاجات للوقاية من سلالة إنفلونزا الطيور الجديدة، وذلك لأنه يشكل قلق كبير على البشر.

إنفلونزا الطيور

وظهرت سلسلة من الإصابات بالسلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور البشرية في أوائل عام 2023، حيث جرى تشخيص رجل كمبودي وابنته بالسلالة.