أيمن الجميل : مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يسد الفجوة فى المحاصيل الاستراتيجية ويقلل فاتورة الاستيراد

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” خطوة هامة للغاية نحو زيادة الأراضى الزراعية،بمساحة جديدة تتجاوز 2 مليون فدان ، منها استصلاح نحو مليون وخمسين ألف فدان بنهاية 2024، باستخدام أحدث تكنولوجيا لاستصلاح الأراضى وأحدث أنظمة الرى فى المساحات الصحراوية المتاخمة لعدة محافظات ، بما يشكل دلتا جديدة تعتمد فى الزراعة على المياه الجوفية ومحطات التحلية المتقدمة ، لإحداث الإضافة الحقيقية للرقعة الزراعية الموجودة، ويسهم فى سد الفجوة فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وعباد الشمس والصويا والشعير، ويقلل من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الأزمات العالمية المتتابعة جراء توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قد ألقت بظلالها على أسعار الغذاء والمواد البترولية فى العالم أجمع وأدت إلى إحجام عدد كبير من الدول المنتجة للغذاء إلى وقف التصدير ، كما تأثرت بالسلب خطوط الإمداد والنقل وسلاسل التوريد ، الأمر الذى يحتم على كل دولة العمل على تدبير احتياجاتها من الغذاء والسلع الاستراتيجية بالاعتماد على نفسها ومن خلال الارتقاء بتدبير مواردها وحسن إدارتها ، وهو ما تفعله القيادة السياسية المصرية من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين مفهوم استخداماتها مع الحفاظ على حقوق الأجيال الجديدة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن كل زيادة فى المساحة المنزرعة من الأراضى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وعباد الشمس وفول الصويا يسهم فى سد الاحتياجات المحلية من الغذاء، وقطع خطوات مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى، الذى يمثل الأمن الغذائى للمصريين ، خاصة فى ظل الاضطرابات التى يشهدها العالم والمنطقة، كما أن زيادة المحاصيل الزراعية المنتجة محليا يساعد فى استقرار السوق المحلية وتلبية الاحتياجات من الغذاء، وهو ما يؤدى إلى خفض الواردات وزيادة نسبة الصادرات منها مع مرور الوقت وبالتالى خفض العجز فى الميزان التجاري.

وأضاف أيمن الجميل أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى بالدلتا الجديدة، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مايو من العام الماضى، يحقق التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية تعويضاً عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، ويعمل على رفع نسبة الإكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى ، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية المتوازنة وزيادة المعروض من السلع الزراعية بأسعار فى متناول الجميع بحكم قرب أراضى المشروع من معظم محافظات الدلتا والقناة والإسكندرية وشمال الصعيد .

وأوضح أيمن الجميل أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يستهدف تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وتوفير حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة ، مرشحة للزيادة بحسب المواسم الزراعية وزيادة الرقعة المستصلحة ، كما أن المشروع سيغير المنطق الخاطئ فى التعامل مع أراضى الدلتا ، حيث سيكون العمل على زيادتها وتمددها هو بديل ما كان سائدا من قبل من إهمال وتبوير وتجريف