«مدبولي»: الحكومة تتطلع لمنح الرخصة الذهبية لمزيد من الشركات اليابانية

على هامش مشاركتهما فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى اليابانى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء اليابان عن بالغ سعادته بالزيارة التى قام بها اليوم إلى المتحف المصرى الكبير، وما يمثله من رمز للصداقة والتعاون بين مصر واليابان.

كيشيدا يشيد بنتائج المباحثات المثمرة مع مدبولي

وأشاد كيشيدا بنتائج المباحثات المثمرة التى أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، معرباً عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر.

وفى هذا السياق، أكد رئيس وزراء اليابان أن مصر تمتلك بنية تحتية هائلة، ومناطق اقتصادية واعدة، وقد ازدادت جاذبية السوق المصرى أمام الشركات اليابانية فى السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وأعرب كيشيدا عن تطلع بلاده فى المساهمة بشكل أكبر فى جهود التنمية فى مصر، وخاصة فى مجالات الاقتصاد الأخضر، للاستفادة مما تملكه الشركات اليابانية من خبرات. كما أكد تطلع الجانب اليابانى لاستغلال الزيارة المقبلة لحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار إلى اليابان، من أجل تعريف الشركات اليابانية بمزيد من فرص الاستثمار فى مصر.

مدبولي يعرب عن اعتزاز مصر وتقديرها لعلاقات التعاون مع اليابان

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر وتقديرها لعلاقات التعاون مع اليابان والتى تمتد عبر عقود، مشيداً بإسهامات اليابان فى جهود التنمية فى مصر.

كما أكد مدبولى ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية، مشيراً إلى أنه زار أمس مصانع شركة سوميتومو اليابانية، والتى سوف تفتتح العام القادم أكبر مصنع لها فى العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قيام الحكومة بمنح شركتى "يازاكى"، و"سوميتومو" اليابانيتين الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مشروعات لهما بمصر، والحكومة تتطلع لمنح هذه الرخصة لمزيد من الشركات اليابانية فى المستقبل.