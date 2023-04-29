مدبولي: زيادة الصادرات تعد مسألة أمن قومي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اهتماما كبيرا لدى الدولة بملف الصادرات كونها مسألة أمن قومي، وكذلك هناك اهتمام كبير بخصوص ملف الطروحات، موضحًا أن الدولة تُشجع الصناعات وأصحاب المصانع وتوفر كل ما يحتاجونه من أجل المساعدة في الإنتاج وبالتالي العمل على زيادة الصادرات.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: إننا تحركنا في الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم قطاع الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه منذ أيام قليلة في اجتماع مع وزير المالية، تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات أو الأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات، بقيمة 10 مليارات جنيه سيتم إتاحتها خلال الفترة القادمة وذلك بهدف تغطية قيم دعم الصادرات للشحنات التي قام بها المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022.

وأضاف رئيس الوزراء: «الحكومة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد سيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم بضوابط محددة ثابتة، وهذا البرنامج تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية، وتم وضع أول عام منه عام 2023/ 2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم صادرات وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم كله».