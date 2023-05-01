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السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
09:38 ص | الإثنين 01 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد العمال، داخل شركة الشرقية للسكر.

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