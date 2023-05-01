السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 09:38 ص | الإثنين 01 مايو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد العمال، داخل شركة الشرقية للسكر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليابان مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان.. بث مباشر السيسي ورئيس وزراء اليابان يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وزير الأوقاف: تكريم «سفراء دولة التلاوة» بفضل دعم السيسي لتصحيح الخطاب الديني السيسي عيد العمال مركز المنارة الشرقية للسكر بقلم نرمين عفيفي