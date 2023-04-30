وزير الأوقاف: تكريم «سفراء دولة التلاوة» بفضل دعم السيسي لتصحيح الخطاب الديني

أذاعت قناة الناس، لقاءات حصرية من تكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لموفدي وزارة الأوقاف «سفراء دولة التلاوة»، في شهر رمضان الماضي، من الأئمة والقراء لأدائهم المشرف، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

«جمعة» يوجه الشكر للمتحدة للخدمات الإعلامية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هذا العام من الأعوام التي من الله علينا فيها بكثير من الفضل والتوفيق، في الداخل والخارج، وكان بفضل الله عامًا غير مسبوق في كل الجوانب، سواء في الدروس أم في الإقبال على المساجد.

وتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة قناتي الناس والحياة، التي دعمت جهود وزارة الأوقاف خلال الشهر الفضيل، ما أسهم في دخول البهجة على الناس جميعًا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن النجاح يدفع إلى مزيد من النجاح، والرسالة عظيمة، ودورنا في الداخل لا يقل عن دورنا في الخارج، وأنه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وما بذلته مصر بتوجيه وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كبير منه لتصحيح الخطاب الديني وعمارة المساجد، وتحسين أحوال الأئمة العلمية والمادية، ودعم دور وزارة الأوقاف في أداء رسالتها، ما كنا وصلنا أبدًا إلى هذا المستوى العالمي وهذه الريادة العالمية.

تغطية جهود سفراء دولة التلاوة لأول مرة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، مدير القطاع الديني بالوزارة، إن قناة الناس، بذلت مجهود عظيما خلال شهر رمضان في نقل الدعوة الدينية، خاصة نقل صلوات سفراء دولة التلاوة حول العالم، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم تغطية جهود سفراء دولة التلاوة في كل دول العالم، من صلوات وندوات ودروس دينية.

فيما قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذلت جهودا كبيرة فى نقل دور الأئمة وعلماء الأوقاف، سواء في داخل مصر أو خارجها، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا عظيمة في نشر الفكر الوسطي السمح على مستوى العالم، ولقينا إشادات عديدة من كل دول العالم.

سفراء دولة التلاوة

وكانت قناة الناس تنقل تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان الماضى شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.