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«العمل الدولية»: نتمتع بشراكة وثيقة مع الحكومة والنقابات العمالية في مصر

كتب:

يارا أشرف
10:52 ص | الإثنين 01 مايو 2023
إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية

إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية: «في مصر، تتمتع منظمة العمل الدولية بشراكة وثيقة للغاية مع وزارة القوى العاملة ومؤسسات أصحاب الأعمال  والنقابات العمالية من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق» .

وأضاف «أوشلان»، في كلمته المسجلة خلال احتفالية عيد العمال الذي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شركة الشرقية للسكر: «كمنظة العمل الدولية، نحن فخورون جدًا بالشراكة مع الحكومة البرلمان والشركاء الاجتماعيين الذين يدعمون جميع الجهود الإيجابية لإيجاد تشريعات جديدة».

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بقلم يارا أشرف