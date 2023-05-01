رئيس «عمال مصر» يهنئ السيسي بعيد العمال: نعاهدكم أن نعمل على قلب رجل واحد

وجّه محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، قائلا: «أتوجه لكم بالتحية والإعزاز بمناسبة الأعياد المتتالية التي تعيشها مصر، عيد الفطر المبارك، عيد القيامة المجيد، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا في خدمة الوطن، وأن نظل على الدوام على قلب رجل واحد أوفياء لبلدنا ولعمالنا وشعبنا العظيم».

وأضاف «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء، أقدّم التحية لروح كل شهيد دفع حياته ثمنا زهيدا من أجل هذا الوطن، وكل مواطن ضحى في معارك التحرير ومواجهة جحافل الإرهاب والتطرف».

كما وجّه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لجيش مصر العظيم، الذي خاض أخطر المعارك وحارب باسم الإنسانية، وعبر بنا من الهزيمة إلى النصر في معارك الكرامة والشرف، حفاظا على كيان الدولة المصرية واستقرارها، كما وجّه التحية لرجال الشرطة البواسل، الذين وقفوا صفا واحدا من أجل الدفاع عن هوية الوطن وحقه في التقدم، وقدّموا أرواحهم من أجل شعبنا ووطننا الذي نعيش تحت ظلاله.