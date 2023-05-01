أوزبكستان: 90.21% من المواطنين صوتوا لصالح الدستور الجديد

أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان زين الدين نظام خوجاييف، أن البيانات الأولية أظهرت أن 90.21% صوتوا لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري أمس في البلاد، مشيرا إلى أن 37ر9 في المائة صوتوا ضد الدستور الجديد، في حين اعتبرت أصوات 49ر0 في المئة باطلة، مؤكدا أن الاستفتاء أجري في مناخ اتسم بالشفافية والنزاهة، ووفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية.

رئيس اللجنة: المواطنين الأوزبك مارسوا حقهم في هذا الاستفتاء

وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، إن المواطنين الأوزبك مارسوا حقهم في هذا الاستفتاء في 703ر10 ألف مراكز على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن نحو 895ر307 ألف أوزبكي مارسوا حقهم بالتصويت في الاستفتاء الجديد في 55 لجنة انتخابية في السفارات والمكاتب التمثيل الدبلوماسية في 39 دولة في الخارج.

وأضاف أن 320ر611 ألف مواطن أوزبكي قاموا بالتصويت المبكر في الاستفتاء خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل، لافتا إلى مشاركة بعثات مراقبة من المنظمات الدولية؛ مثل رابطة الدول المستقلة، ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن 258 مراقبا من دول أجنبية.

وتابع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان أن 964 صحفيا محليا، وكذلك 192 صحفيا من دول أجنبية، غطوا الاستفتاء، منوها بـمشاركة المراقبين المحليين ومنظمات المجتمع المحلي في الإشراف على صحة سير عمليات التصويت، موضحا أنه سيتم دراسة بعض الانتهاكات التي حدثت في عملية التصويت.