أحمد المسلماني لـ«الحياة»: رئيس أوزبكستان يتمنى إقامة جميعة للصداقة بين البلدين

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مصر وأوزبكستان تتفقان على حل الدولتين بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وتناول لقاء الرئيس السيسي برئيس أوزبكستان الحديث عن أفغانستان، وتمت الإشارة إلى أهمية الاستقرار ووجود حل في الساحة الأفغانية، لافتا إلى أنه تم الحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية واتفق الرئيسان على أهمية إيقاف الأزمة وعلاجها.

الفنانين والمثقفين والأدباء

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس الأوزبكستاني قال إن هناك تقارب قيمي بين مصر وأوزبكستان، ويتمنى من الفنانين والمثقفين والأدباء واصحاب الفكر المصريين التواجد في أوزبكستان، لافتا إلى أنه طرح فكرة لإقامة جمعية للصداقة والسلام بين البلدين تحمل اسم العالم الكبير الفرهاني لما أنه مؤسس مقياس النيل وله تمثال في القاهرة.

التعاون بين البلدين

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن الرئيس الأوزربكي أكد خلال زيارته لمصر أهمية القوى الناعمة المصرية التوقع أن تكون سبيلا للتعاون بين البلدين، مع بحث التعاون والتحالف أمام الأمم المتحدة، موضحا أن سفير أوزبكستان في القاهرة أكد أن العمران الذي يحدث في مصر والمشروعات الاجتماعية الكبرى تشكل شبكة ضمان وأمن اجتماعي في مصر.