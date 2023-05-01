دعاء موت الغفلة.. اللهم أجرنا تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك

دعاء موت الغفلة من الموضوعات التي كثر البحث عنها لترديدها، بعد إعلان وفاة الفنان مصطفى درويش خلال الساعات الماضية نتيجة سكتة قلبية.

دعاء موت الغفلة

وعن موضوع دعاء موت الغفلة، فقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «كانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

موت الغفلة تنبيه للموجودين على قيد الحياة

وفيما يتعلق بدعاء موت الغفلة، أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء أن موت الفجأة ليس من علامات سوء الخاتمة وإنما مهمته تنبيه الموجودين على قيد الحياة قائلا: «موت الفجأة كأنه بيقول للناس اللي عايشين إن الموت بيجي فجأة، وموت الفجأة خلقه الله ليس انتقاما من الموتى وإنما لتنبيه الأحياء».

وأضاف «جمعة» خلال حديثه عن موت الفجأة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» قائلا: «عندما يموت الشخص فيجب على الموجود على قيد الحياة أن يقوم بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه، فضلا عن أن وموت الفجأة يقول رسالة للموجودين على قيد الحياة بأن ينتبهوا لأن النفس الذي يدخل من الممكن أن لا يخرج مرة آخرى».

دعاء موت الغفلة

وترصد «الوطن» بعض الأدعية الموروثة عن السلف الصالح ومنها

- اللهم إني أخاف الموت علي غفلة وأخاف الموت على معصية وأخاف ظلمة القبر، اللهم أهد قلبي واغفر لي وأحسن خاتمتي وتقبضني في ساعة رضا، اللهم اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني إليك.

- لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعالي ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له عابدون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له قانتون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له صابرون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري وعليك توكلت يا أرحم الراحمين.