سبب وفاة الفنان مصطفى درويش.. غيّبه الموت بعمر 43 عاما

كشف المنتج جمال العدل، عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات القليلة الماضية، عن عمر ناهز 43 عاما.

سبب وفاة الفنان مصطفى درويش

وقال جمال العدل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفنان مصطفى درويش توفي قبل قليل نتيجة سكتة قلبية، بينما أكد مصدر من المستشفى الذي شهد وفاة الراحل، أنّ السبب الرئيسي للوفاة، هو توقف عضلة القلب، حيث نُقل إلى مستشفى الشيخ زايد، وتوفي بها.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه عبر فيس بوك، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الخمائل بالشيخ زايد».

آخر مشاركة فنية لمصطفى درويش

وكان الفنان مصطفى درويش، حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني، من خلال مشاركته في مسلسل «سره الباتع»، الذي دارت أحداثه بين الماضي والحاضر، عن شخصية السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.