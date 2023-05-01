«عمومية نساء مصر» تهنئ الرئيس بعيد العمال.. وتؤكد: الصناعة القوام الأساسي للدولة

تقدمت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال، قائلة: «عيد العمال سيظل شاهدا على عطائهم اللامحدود، وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء وطننا العزيز، فالرئيس السيسى يحتفل مع عمال مصر بعيدهم كل عام تقديرا لقيمة العمل وإيمانا بأهمية دعم العمال في الحصول على حقوقهم وتحسين أوضاعهم».

العمال وقود أي اقتصاد في العالم

وأكدت العبسي، في بيان لها اليوم، أن العمال هم وقود أي اقتصاد في العالم لأن الصناعة هي القوام الأساسي لأية دولة وتلك السواعد المصرية هي التي تبني وتصنع حياة اقتصادية حقيقية، فهم وقود بناء الجمهورية الجديدة وأصحاب دور كبير في دفع عجلة التنمية والإنتاج، مضيفة أن ذلك اليوم، فرصة سانحة لنعبر فيها، عن عظيم تقديرنا لكل يد شريفة تدرك قيمة العمل وتقدرها.

وتابعت أن عمال مصر هم العمود الفقري للتنمية، والدولة تعول عليهم في تنفيذ الكثير من الخطط المستقبلية لإحداث نقلة وازدهار لاقتصادنا القومي.

عمومية نساء مصر

واختتمت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، حديثها داعية المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصر وقيادتها وعمالها الأوفياء بالخير والرخاء، وأن تشهد بلادنا العزيزة تحقيق مزيدا من الإنجازات الخفاقة في كافة المجالات، بسواعد أبناءها الفتية، وأيدي عمالها المهرة، الذين يقدمون نماذجا مبهرة في كافة المجالات، وخاصة مع اهتمام الدولة غير المسبوق بهم، ما أسهم أيضا في دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي مثلت نماذجا مضيئة، تشارك في إحداث مزيدا من النمو والازدهار، وتكون خير دليل على كفاءة العامل المصري وتفرده بالكثير من المزايا، متمنية لهم دوام التوفيق، ومستقبل أفضل من أجل خير هذا الوطن وشعبه.