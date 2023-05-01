«سواعد مصرية».. فيلم تسجيلي يحتفي بكنز الدولة الحقيقي في احتفالية عيد العمال

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا حول عيد العمال بعنوان «سواعد مصرية»، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر.

وجاء في الفيلم التسجيلي:

في الأول من مايو من عام 1886، نظم أكثر من 300 ألف عامل في شيكاغو بأمريكا، إضرابًا عن العمل، وكانوا يطالبون بتحديد ساعات العمل لـ8 ساعات فقط، وحدثت مواجهات بين الشرطة والعمال.

وتخليدًا لذكرى العمال الذين توفوا من أجل قضاياهم، أصبح يوم 1 مايو عيد للعمال في معظم دول العالم من بينهم مصر، عمال مصر الذين وصل تعدادهم حتى الآن إلى أكثر من 30 مليون عامل، أيدي تتلف في حرير.

قوى بشرية تحقق الحلم الكبير بجمهورية جديدة شعارها «الأمل والعمل»، في الأول من مايو من كل عام تجدد الدولة المصرية عهدها بحماية عُمالها رأس مالها وكنزها الحقيقي.