«قومي المرأة»: تحية شكر وتقدير لعاملات مصر لجهودهن في بناء الوطن

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي التحية والتقدير للمرأة العاملة في كل مواقع العمل على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وبعث المجلس القومى للمرأة بهذه المناسبة رسالة تهنئة للمرأة العاملة جاء فيها: «تحية شكر وتقدير إلى عاملات مصر بجميع محافظات الجمهورية لجهودهن وعطائهن لبناء الوطن وتقدمه.. كل عام وأنتن بخير».

ونشرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مقتطفات من كلمة الرئيس اليوم الاثنين في احتفالية عيد العمال، جاء فيها:

الاحتفال بعيد العمال

«ده حقكم وربنا يوفقكم».. وفي الاحتفال بعيد العمال تكليف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة.