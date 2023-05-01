«تعليم القاهرة»: عيد العمال يوم للوفاء والعرفان وتكريم لكل عامل مخلص

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي للعمال «والذى يوافق الأول من شهر مايو كل عام»، وتقديم التهنئة لقيادات المديرية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس والموجهين وجميع معلمي القاهرة وجميع العاملين بهذه المناسبة العظيمة.

تكريم لكل عامل يخلص في عمله

وأكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، أن عيد العمال هو يوم الوفاء والعرفان، يوم تكريم لكل عامل يخلص في عمله في شتى ميادين الإنتاج من أجل نهضة الوطن وتقدمه فعمال مصر الأوفياء هم القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية والإنتاج.

ووجه مدير تعليم القاهرة، التحية والعرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق الي مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر.