«طاقة النواب» توافق على 3 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول بالمتوسط

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة حسام عوض الله، على 3 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام في مناطق بالبحر المتوسط.

واستعرض عبد الحميد جويلي نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

التفاوض للحصول على أفضل الشروط

وناقش النواب، تفاصيل الاتفاق؛ إذ أكد حسام عوض الله رئيس اللجنة، أهمية اتفاقيات التنقيب مع ضرورة التفاوض للحصول على أفضل الشروط، وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة في عمليات البحث عن البترول وكيفية استغلاله، مشيرا إلى أن هناك مناطق جار اكتشافها في مصر مليئة بالخير والثروات.

كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي . بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة «بيلاتريكس سيتى ايست» البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع»، وأجلت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي . بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال «الطابية» البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع»، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

عقد تنمية باستخدام أحدث التكنولوجيا

وأكد عبد الحميد جويلي، أن هناك كشفا جديدا شمال الطابية في المنطقة يؤدي لزيادة الإنتاج، ويتم عمل عقد تنمية باستخدام أحدث التكنولوجيا في الاكتشاف، ما يساعد على إنتاح من 150 إلى 200 مليون قدم مكعب.