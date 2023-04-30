«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» حول تحمل الحكومة تكلفة الخبز المدعم

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتأكيد الحكومة على عدم رفع سعر الخبز المدعم، بعنوان «الحكومة: لن نرفع سعر رغيف الخبز المدعم ونتحمل فرق التكلفة للتخفيف عن المواطنين»، وآخر حول ملف الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني صوت الشباب.. معا نصنع المستقبل» .

الحكومة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الحكومة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 256 مليون رغيف مدعم مطروح بشكل يومي، أي بمعدل 100 مليار رغيف سنوي، موضحًا أن الاستفادة من منظومة الخبر أعلى من الاستفادة منظومة التموين، إذ أن عدد المستفيدين من منظومة التموين يبلغ 65 مليون مواطن، أما نظيرتها الخبر يبلغ 73 مليون مواطن مستفيد.

الإنتاج الصناعي المصري

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الإنتاج الصناعي حتى ترتفع الصادرات إلى جانب تقليل الاستيراد، مؤكدا على ان الإنتاج الصناعي المصري لا يوجد به أي مشكلة كما يعتقد البعض، ولكننا نعمل على زيادته، موضحًا أن 11% من ناتج الإجمالي المحلي الصناعي، وهناك خطة لزيادته لـ15% خلال عامين، ومن ثم الوصول إلى 17%.

وتابع، أن المجال الصناعي يضم 28.2% من القوى العمالية في مصر، ذاكرًا أن الصناعات متناهية الصغر تبلع 3.6 مليون مشروع، وهذا يعني على الأقل يتوفر 3.6 مليون فرصة عمل، بينما تبلغ الصناعات الصغيرة 245 ألف مشروع، أما الصناعات المتوسطة التي تضم عمالة أكبر وصلت إلى 2200 مشروع.