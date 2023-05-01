«معلومات الوزراء»: 3 مليارات إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه على مدار الساعات القليلة الماضية شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مباحثات موسعة بين كبار المسؤولين في مصر واليابان، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات التاريخية التي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة، مما انعكس على تقدم ملحوظ في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي.

وأوضح مركز المعلومات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك» أن محفظة المنح والقروض اليابانية تسهم بحوالي 3 مليارات دولار في تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، على رأسها مشروع «المرحلة الأولى من الخط الرابع لـمتروالأنفاق»، والمتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، وكذا مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش، ومشروع تحديث مطار برج العرب.

صادرات مصر إلى اليابان2022

وأشار المركز إلى أن أهم صادرات مصر إلى اليابان 2022 تتمثل فيما يلى :

- منتجات نفطية.

- الحديد والصلب.

- الفراولة.

أهم واردات مصر من اليابان خلال2022

- الآلات والمعدات.

- السيارات.

- الأجهزة الكهربائية.

منح الرخصة الذهبية إلى 87 شركة يابانية

وأوضح مركز المعلومات أنه جرى منح الرخصة الذهبية إلى 87 شركة يابانية تعمل فى مصر، كما أن مصر منحت الرخصة الذهبية لشركة «سوميتومو إلكترتك ويرنج سيستمس» اليابانية لإنشاء أكبر مصنع لضقائر السيارات في العالم.

700 مليون دولار قيمة أكبر حزم التمويل اليابانية

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن قيمة أكبر حزم التمويل اليابانية لدعم خطة تطوير وسائل النقل بمصر تقدر بـ700 مليون دولار، موضحا أن التمويل مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى.