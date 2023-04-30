«معلومات الوزراء»: ارتفاع حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71%

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه وفقًا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، فقد ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقِّق نحو 9.1 مليارات دولار في 2022، مقارنة بنحو 5.2 مليارات دولار في 2021.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع

وفي سياق آخر، أوضح مركز المعلومات على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، أنَّ قطاع الكهرباء يعطي أولوية قصوى للمشروعات القومية، خاصةً مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي التي تنفذها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تشغيل محطتي المحولات المتنقلتين

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى انتهاء قطاع الكهرباء من إقامة وتشغيل محطتي المحولات المتنقلتين اللتين قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الدفع بهما بطاقة 60 ميجا فولت لكل منهما لتشغيل روافع المياه بتوشكى بصفة عاجلة، لحين الانتهاء من إقامة محطات المحولات الدائمة الجاري اتخاذ إجراءات تنفيذها لتوفير متطلبات برامج التوسع الزراعي بتوشكى.