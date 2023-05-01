وصول آسر ياسين لجنازة مصطفى درويش بمسجد الحصري

وصل منذ قليل الفنان أسر ياسين، وعمر السعيد ومحمود حافظ جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، المقامة حاليًا بمسجد الحصري في منطقة السادس من أكتوبر.

وكان أول الحاضرين لجنازة الفنان الراحل مصطفى درويش بمسجد الحصري في منطقة السادس من أكتوبر، كل من ريهام عبد الغفور، والمخرج إبرام نشأت، وأحمد فلوكس، ومحمد علي رزق، حسن أبو الروس.

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ 43 عاما، إذ أعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد».