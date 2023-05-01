ريهام عبد الغفور وحسن أبو الروس أول الحاضرين لجنازة مصطفى درويش

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، والمخرج إبرام نشأت، والفنان حسن أبو الروس، على حضور جنازة الفنان الراحل بمسجد الحصري في منطقة السادس من أكتوبر.

ووصل منذ قليل جثمان الفنان مصطفى درويش، رفقة خطيبته وشقيقه هاني درويش، اللذين يعيشان حالة شديدة من الحزن إثر وفاته المفاجئة.

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ43 عاما، إذ أعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».