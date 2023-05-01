وزير الرياضة: ميار شريف تقدم أداء مشرفا أمام كل منافسيها

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجاز التاريخي لبطلة التنس ميار شريف، إذ تغلبت على البلجيكية إليس ميرتنس المصنفة 24 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة والتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة لأول مرة في تاريخ التنس المصري.

صبحي: ميار تسير بخطى ثابتة

وأكد صبحي، في بيان، أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقا لها، فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا بمختلف اللعبات في ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وزير الرياضة يهنئ ميار شريف

وقدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبة ميار شريف على هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف لرياضة التنس الأرضي، متمنيًا لها التوفيق في الأدوار المقبلة بالبطولة.

كما أكد تطور أداء ميار شريف، وإصرارها على تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيد من التفوق والإنجازات والتقدم في التصنيف الدولي للعبة خلال الفترة المقبلة.

وكانت ميار شريف تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا بمجموعتين دون مقابل ضمن منافسات بطولة مدريد.

وتحتل ميار شريف المركز الـ59 في التصنيف العالمي لسيدات التنس، ومن المتوقع ارتفاع تصنيفها خلال الفترة المقبلة.