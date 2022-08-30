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المفاتيح ومضارب التنس أكثر المفقودات شيوعًا في «أوبر».. وطريقتان لاستردادها

كتب:

محمد الدعدع وحسن عثمان
01:47 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
مفقودات

مفقودات

كشف مؤشر أوبر للمفقودات السنوي السادس، عن المفقودات الأكثر شيوعًا والأعجب التي تركها الركاب في مصر على مدار العام الماضي.

يعطي مؤشر أوبر للمفقودات في كل عام لمحة عن مفقودات الركاب الأكثر شيوعًا، ويسلط الضوء أيضًا على ذروة أوقات اليوم وأيام الأسبوع لفقد الركاب مقتنياتهم، لافتًا إلى عدة نصائح حول كيفية استعادة أي مقتنيات مفقودة من خلال تطبيق أوبر.

«المحافظ» أكثر المفقودات

وجاءت أبرز المفقودات، على النحو التالي: 

ـ الحقائب.

ـ المحافظ.

ـ الهواتف.

ـ المفاتيح.

ـ عربات الأطفال.

ـ أجهزة الآيربود.

ـ مضارب التنس.

ـ طعام الطيور.

ـ أدوات الجولف.

ـ القبعات.

ـ الملابس.

ـ النظارات.

ـ عروسة المولد.

وجاءت أكثر الأوقات نسيانًا في اليوم: الساعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الثامنة مساءً، وأكثر أيام الأسبوع نسيانًا الخميس ثم الأحد ثم الأربعاء والثلاثاء والاثنين والسبت والجمعة.

58281 إجمالي المفقودات

بلغت إجمالي المفقودات 58281. وأوضح التقرير أن أفضل طريقة لاسترداد المقتنيات المفقودة هي الاتصال بالسائق، ولكن إذا تركت هاتفك نفسه في السيارة، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز كمبيوتر.

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