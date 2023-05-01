إصابة مسن صدمته «عربة كارو» أثناء خروجه من المسجد بالدقهلية

أصيب مسن صدمته عربة كارو أثناء خروجه من المسجد في منطقة سوق الخضار بالمطرية في الدقهلية، ونقل إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة رجل صدمته عربة كارو

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بوصول شخص من المدينة إلى مستشفى المطرية المركزي، أصيب أثناء خروجه من المسجد بعدما صدمته «عربة بحمار».

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة رجل يدعى صلاح الدين عطية، 75 عاما، تعرض لحادث سير أثناء خروجه من المسجد في سوق الخضار، صدمته «عربة بحمار» ما أدى لتعرضه لإصابة خطيرة في ذراعه وجروح متفرقة.

نقل المصاب للمستشفى

وهرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي، وإجراء اللازم من أجل علاجه، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.