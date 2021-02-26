إصابة عجوز في حريق شقة بالإسماعيلية 

شب حريق في شقة سكنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، أسفر عن إصابة سيدة عجوز بحروق مختلفة.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية ببرج قرطبة ناحية الموقف الجديد.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل بفرق الإنقاذ ورجال الطوارئ وسيارتي إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة سيدة تدعى فاطمة محمد حسن 66 سنة مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالرأس والبطن والساقين والذراعين وتم نقلها لمجمع الإسماعيلية الطبي.

وكان قد وقع حادث سير علي محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة أبوصوير أصيب فيه 3 أشخاص من عائلة واحدة ونقلوا إلى مستشفى أبو خليفة.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي سيارة ملاكي لوحات رقم «673 ق ج ج» مع فاصل خرساني على محور 30 يونيو أصيب فيه شاكر فؤاد محمود 54 سنة، مقيم العباسية بالقاهرة، باشتباه كسر في العمود الفقري والضلوع ونجلته هاجر 3 سنوات مصابة باشتباه بكسر في اليد وزينب محمد 32 سنة مقيمة بنفس العنوان ومصابة بكدمات مختلفة.

وقالت مصادر طبية في المستشفي إن 2 من المصابين في حالة مستقرة وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما فيما يجري عمل الإشعات اللازمة والفحوصات للمصاب الاول في الحادث لإصابته باشتباه بكسر في العمود الفقري واشتباه بكسور في الضلوع.