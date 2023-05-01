كيف وصلت أفعال الخير للفنان مصطفى درويش إلى كفر الشيخ؟.. شاب يكشف مفاجأة

كشف شاب يُدعى محمد عبد الرؤوف، من محافظة كفر الشيخ، عن موقف إنساني للفنان الراحل مصطفي درويش، إبان فترة جائحة كورونا عام 2020.

وقال «عبد الرؤوف»، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الراجل ده حقيقي كان من الفنانين اللي الواحد بيحبهم جداً على المستوى الفني وحبيته أكتر بعد كذا موقف إنساني كان بيعمله وكان هو السبب إن الكل بيترحم عليه وبيذكروه بالخير».

ساهم في تغسيل المتوفين بكورونا

وأضاف في منشوره، «أشهد لمصطفى درويش ربنا يرحمه إنه في يوم من الأيام لما كان نازل بوست عن الشيخ البيلي أبو مسلم إنه بيغسل حالات كورونا مجاناً في وقت الأزمة اللي كُنا فيها ودخلت كتبت إنه اسمه الشيخ أبو مسلم وإني أعرفه شخصياً، كلمني وأخد مني الرقم بتاعه علشان يتبرعله ويساعد معاه في الفاجعة اللي كُنا فيها خصوصاً لما عرف إن كان في ناس بتطلب أرقام كبيرة عشان تغسل حالات كورونا، ربنا يرحمه بحق مواقفه الطيبة وسيرته العطرة، ويجعل سيرتنا زي سيرته بعد وفاتنا».

من هو مصطفى درويش؟

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير عام 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم «كف القمر»، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يُجسد دور ضابط شرطة، وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

أعمال مصطفى درويش الفنية

وجسد «درويش» أكثر من 30 عملا دراميا وسينمائيا، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ«100 وش» للنجمة نيللي كريم، وشارك في مسلسلات «صاحب السعادة، وأيوب، وحكايتي، وخيانة عهد، وإلا أنا، وضد الكسر، وبين السما والأرض»، وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان آخر أعماله مسلسل «سره الباتع» المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس.

رحيل الفنان مصطفى درويش

ورحل اليوم الاثنين 1 مايو 2023 الفنان مصطفى درويش بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور فني كبير.