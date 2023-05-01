ريهام حجاج بعد وفاة مصطفى درويش: «مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة»

نعت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وكتبت ريهام حجاج: «مصطفي درويش من أكتر الناس اللي اتحاربت وياما اتكتب عليه واتقال كلام كتير يهدم أي حد، مصطفى درويش كتير استكتروا عليه رزقه إللي ربنا كان باعتهوله وكعادة بعض الناس إللي شايفين أنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق ومين لاء شايلين من دماغهم إن ربنا بس إللي بيرزق».

وأضافت: «مصطفي اتكلم معايا في الموضوع دا لما قابلته مرة بعد دوره في بميت وش وكان حقيقي متأثر، يا ريت تفهموا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل حاجة وأهو مصطفى ربنا افتكره وهو لسه صغير».

واختتمت: «يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس وهما وأنتم لسه عايشين عشان مش هتقدر تتحمل وقفتك أدام إللي حرجته وهو مختصمك أدام ربنا، مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة».