شقيق مصطفى درويش يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته: شعر بالألم فجأة

كشف حاتم درويش، شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش، تفاصيل رحيله اليوم، إذ ذكر أن الراحل لم يصبه أي مكروه ولم تصدر منه شكوى من شيء قبل اليوم، لكنه تأخر في نومه حتى موعد الإفطار، وتناول إفطاره وصعد من أجل الاسترخاء والنوم، لكنه سرعان ما عاد فجأة وهو يشعر بألم شديد ولم يستطع التنفس حتى وفاته.

تعرض لأزمة قلبية رغم أنه لم يكن يعاني من أي أمراض

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «أون»، «كان برفقته شقيقي الأصغر أحمد، فوجئنا بالراحل يجري على السلم، ومش عارف يأخد نفسه ومات، هو تعرض لأزمة قلبية رغم أنه لم يكن يعاني من أي أمراض قلبية قبل ذلك، وعندما أصيب قبل عامين بفيروس كورونا تعافى منه تماما ولم يكن يعاني من أي تداعيات خاصة بالفيروس».

كان يحلم أن يكون فنانا طوال عمره

وتابع: «الراحل شقيقنا الثالث، ونحن أربعة أشقاء، أنا أكبرهم، الراحل كان شديد الطيبة ومخلص، ومحب وإنسان محترم لم يكسر بخاطر أحد ولما كان يذهب لدمنهور في البحيرة وهي بلدنا الاصلية كان بيتصور مع كل الناس وكلهم بيحبوه»

وتابع: «الناس كلها زعلانة عليه، وكان بيعمل خير كتير، وسافر بره مصر، واشتغل في شركات عالمية قبل دخوله في مجال الفن، وكان يرغب في أن يكون فنانا طوال عمره، وكان مخلص مش بيكسر بخاطر حد»