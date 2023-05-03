في 6 سنوات فقط.. ميسي يزور 3 دول عربية منها مصر (صور)

زار اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، 3 دول عربية في 6 سنوات فقط هي مصر والسعودية والإمارات وكان أحدثها اليوم في السعودية وسنتناول هذه الزيارات الخاطفة لـ«ميسي».

ميسي في الإمارات مرتين

زار نجم منتخب الأرجنتين ونجم نادي باريس جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي، معرض إكسبو 2020 دبي في عام 2021 بعد تأجيله عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأبدى حينها انبهاره بجهود الإمارات في هذا المعرض.

واختارت الإمارات ميسي سفير دولي لـ «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر 2019، وزار من قبل ميسي الإمارات في مطلع عام 2020 لمتابعة بعض أعماله الخاصة والاستعداد للمشاركة في إكسبو قبل وقت قليل من ظهور كورونا.

ميسي في السعودية للمرة الثالثة

زار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي السعودية في مايو 2022 من أجل الترويج للسياحة السعودية، وشارك أيضا في بداية العام الجاري في مباراة كأس موسم الرياض مع نجوم نادي الهلال والنصر، وزار السعودية، مساء الإثنين، ونشر صورة له على انستجرام يدعو فيها لزيارة المملكة.

بدوره قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الاثنين في تغريدة على تويتر عن وصول ميسي إلى السعودية «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية».

ميسي في مصر

وزار النجم الأرجنتيني ميسي في عام 2017 من أجل التشجيع للسياحة العلاج في جمهورية مصر العربية ولكن لم تكن المرة الأولى حيث زار مصر من قبلها بعشرة أعوام، وتحديدا في عام 2007 عندما لعب الأهلي في مباراة المئوية مع نادي برشلونة الإسباني الذي كان يلعب فيه ميسي حينئذ.