«التموين»: 92 مليار جنيه حجم دعم رغيف الخبز في مصر

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية لمدة 6 أشهر، خاصة بعد اضطراب سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من السلع تمثل أساس الأمن الغذائي في مصر، وهي: القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن.

قيمة القمح المحلي أعلى من المستورد

وتابع «العشماوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الاحتياطي الخاص بالقمح الآن 2.6 شهر، خلاف دخول موسم حصاد القمح الجديد، مشيرًا إلى أن قيمة توريد القمح المحلي أعلى من المستورد، معقبًا: «الفلاحين مبسوطين جدًا بعد زيادة الأسعار، ونستهدف جمع 4 ملايين طن».

مصر تستهلك من 21 لـ22 مليون طن قمح

ولفت إلى أن مصر تستهلك من 21 لـ22 مليون طن من القمح، ومصر في أفضل تقدير تنتج 10 ملايين طن، وتستورد الباقي من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصوامع تقوم بالذهاب إلى المزارع لاستلام القمح تسهيلاً على المزارعين.

وأشار إلى أن منظومة الخبز هي الأكبر في الدولة المصرية، مضيفًا أن الرغيف الواحد يكلف الدولة 90 قرشا ويباع للمواطن بـ5 قروش، وتنتج مصر يوميًا من 250 لـ270 مليون رغيف، ويتم دعم الخبز الآن بـ92 مليار جنيه.