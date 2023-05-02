عضو بـ«ابدأ»: حصرنا واردات بقيمة 40 مليون دولار يمكن توطينها في مصر

قالت مريم محمود، عضو مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعما كبيرا للغاية للمبادرة، ووجه بالتعاون مع كل المستوردين والمصنعين والجهات التي تساهم في تطوير الصناعة ومساعدة المصانع على الاستمرار وافتتاح الجديد منها، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من مبادرة «ابدأ» هو توفير موارد نقد أجنبي من خلال خفض حجم الواردات كون يوجد واردات كثيرة للغاية يمكن تصنيعها في مصر بسهولة.

«ابدأ» ترصد معوقات وتحديات المصنعين

وأضافت «محمود»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن مبادرة «ابدأ» حصرت واردات بقيمة 40 مليون دولار يمكن توطينها في مصر، ويوجد فرص كثيرة للتصدير سواء إلى الدول العربية أو الأوروبية والأفريقية، وذلك ضمن حلم رفع الصادرات لـ100 مليار دولار، لافتة إلى أن المبادرة رصدت كل المعوقات والتحديات التي تواجه كل المصنعين او المستورد الذي يريد التحول لمصنع أو من لديه فكرة وخبرة ويريد تحويلها لمصنع على أرض الواقع.

محور المشروعات الكبرى

وتابعت، أنه تم تقسيم العمل لى لعدة محاور، أبرزها: محور المشروعات الكبرى وتم افتتاح عدد من المصانع تابعة له في الفترة الماضية، ذاكرة أنه تم افتتاح مصنع لمحركات وسائل النقل المحلي في احتفالية عيد العمال أمس، إذ أن جزء من هذا المصنع سيكون للسوق المحلي وأخر خاص بالتصدير خاصة للدول الأفريقية، كما انه سيعمل على تطوير المحركات التي تعمل بالكهرباء.