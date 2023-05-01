خبراء: مبادرة «ابدأ» حققت نجاحات غير مسبوقة في توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد

قال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن المبادرة حققت نجاحات غير مسبوقة، حيث استطاعت حل مشكلات كبيرة كانت تواجه العديد من المصانع وتجميع المصنّعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين، حيث نجح المحور فى عقد شراكات فى مختلف القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذى جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأيضاً فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

المبادرة عززت دور القطاع الخاص ودعمت الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة

وأضاف «سلام»، لـ«الوطن»، أن أحد المحاور المهمة التى أقيمت على أساسها المبادرة هو محور «دعم الصناعة»، مشيراً إلى تذليل جميع العقبات التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها، ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.

وأكد «سلام» أنه لولا دعم الرئيس السيسى للمبادرة ما كانت لتخرج إلى النور، وأن القيادة السياسية فى الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالصناعة لكونها قاطرة التنمية، وأحد محاور النهوض بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن مبادرة «ابدأ» لا يزال أمامها طريق طويل من العمل والجهد للنهوض بشكل كبير بالصناعة المصرية والاعتماد عليها محلياً، والعمل على زيادة صادراتنا إلى الأسواق الخارجية، بخاصة أن مصر بها عدد كبير من المزايا التى تعمل المبادرة على استغلالها.

هدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة

وقال بلال شعيب، خبير الاقتصاد، إن المبادرة سيكون لها الكثير من المحاور، منها المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث، والتطوير، موضحاً أن المبادرة الآن بإمكانها التواصل مع المستثمرين وفقاً لآليات القطاع الخاص، إضافة إلى قيامها بالترويج للمشروعات الكبرى، للتعامل مع المستثمرين، سواء فى الداخل أو الخارج.

وأضاف: «تهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد الجديدة، وهى أكثر فاعلية، خاصة فى حل مشكلات المصانع وتذليل العقبات، إضافة إلى الحوافز التشجيعية لتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين صناعات لم تكن موجودة».