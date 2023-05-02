وزير الأوقاف: راتب الإمام في بداية تعيينه لا تقل عن 7250 جنيها

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأرقام تفاصيل ما جرى من أعمال فرض وتطوير للمساجد خلال الفترة الماضية أمام النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، المقدمة من الأعضاء.

وأعلن الوزير أنه في العام المالي 2022/2023 جرى فرش نحو 2500 مسجد بمساحة 761 ألف متر، بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، قائلا: «وهي النسبة الأكبر لفرش المساجد».

وكشف الوزير، أنه جرى فرش أكثر من 2000 مسجد خلال العام المالي 2021/2022، بواقع 612 ألف متر، بتكلفة 121 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير 518 مسجدا، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من 245 مسجدا، وجار العمل في الباقي.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن إجمالي ما جرى من عمليات التطوير على نفقة وزارة االأوقاف أو دعم صندوق العمارة، بلغ 4445 مسجدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 5،6 مليار جنيه، وأن ما جرى في هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق في مصر أو في أي دولة أخرى.

تطوير مسجد الإمام الحسين وعمرو ابن العاص

وأشار إلى أنه جرى تطوير مسجد الإمام الحسين الذي جعله قبلة تليق بقيمة المسجد، وكذلك مسجد عمرو بن العاص، قائلا: «خلال الأسابيع المقبلة تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، معلنا أنه في شهر يونيه المقبل يجرى افتتاح مسجد الظاهر بيبرس وهو مسجد تاريخي له أثر كبير»، بالإضافة إلى التننسيق مع وزارة السياحة والآثار بافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية.

مسابقات التعيين للأئمة والأوقاف

وعن مسابقات التعيين للأئمة والأوقاف، أشار إلى التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بأسماء المرشحين للتعاقد لمدة عامين ليتم التعيين بعدها، معلنا أنه خلال أسبوعين سيتم الموافاة لمسابقة الألف عامل.

وأكد التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، لاستكمال التعيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمسابقة الأئمة، تم إعلان النتيجة، ومن نجحوا قيد التدريب لمدة 6 أشهر مضى منها شهرين.

أحوال الأئمة والخطباء

وحول تحسين أحوال الأئمة والخطباء، أكد أن بداية التعيين للإمام من حملة الليسانس 7250 جنيها، بينما حملة الدكتوراه يبلغ 7950 جنيه، قائلا: «وصل راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9306 وحملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه».

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «لمن يسأل عن أين تذهب أموال الأوقاف، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة».