خالد سرحان ووائل عبد العزيز يصلان عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش

وصل منذ قليل، الفنان خالد سرحان، ووائل عبد العزيز، ونانسي صلاح، عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وحرص الفنان وائل عبد العزيز على الوقوف بجانب أشقاء الراحل مصطفى درويش لاستقبال المعزين.

الفنانون يودعون مصطفى درويش

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفي درويش، من مسجد الحصري أمس بعد صلاة العصر، وحضر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد داود وزوجته علا رشدي، محمود البزاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج ابرام نشأت، أحمد فلوكس، محمد علي رزق، حسن أبو الرووس، عمر السعيد، آسر ياسين.

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أمس، عن عمر ناهز الـ 43 عاما، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».