الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش (صور)

أنهى القائمون على قاعة عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، جميع التحضيرات لاستقبال المعزيين من الجمهور والفنانين وأقارب الراحل.

واختار أقارب الراحل القاعة الأكبر بمسجد الشرطة الكائن في منطقة الشيخ زايد؛لاستقبال أكبر عدد من المعزيين بسبب كثرة محبي الراحل.

جنازة الفنان مصطفى درويش

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفي درويش، من مسجد الحصري أمس بعد صلاة العصر، وحضر عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمود البزاوي، وريهام عبد الغفور، والمخرج ابرام نشأت، أحمد فلوكس، محمد علي رزق، حسن أبو الرووس، عمر السعيد، آسر ياسين.

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أمس، عن عمر ناهز الـ 43 عاما، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».