في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. أمريكا بالمرتبة رقم 42 في قمع الإعلاميين

قبل ثلاثة عقود، أطلقت الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة لزيادة الوعي بأهمية وسائل الإعلام المستقلة وإقناع الحكومات باحترام تبادل المعلومات والبيانات والشفافية مع المواطنين، والذي يوافق اليوم الأربعاء 3 مايو الجاري.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

وعلى الرغم من الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة على مدار عقود إلا أنَّه لا يزال الصحفيون معرضون للاعتداء المستمرة، وحرية الصحافة تتآكل في جميع أنحاء العالم، وفق تقرير نشر عبر صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن العام الماضي كان قاتمًا بشكل خاص، إذ قتل نحو 67 صحفيًا وإعلاميًا، وفقًا للجنة حماية الصحفيين، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 50% تقريبًا عن عدد القتلى في 2021، ولا يبدو الاتجاه خلال 2023 ليس أفضل بكثير، حيث قتل 9 صحفيين على الأقل خلال العام الجاري.

جاء فضلًا عن القتلى فقد تمّ سجن 570 صحفياً وإعلامياً، بينما يواجه الآخرون عدد لا يحصى من التهديدات الجسدية ومضايقات عبر الإنترنت، خاصة السيدات بشكل خاص.

روسيا الأكثر عنفًا تجاه الصحافيين

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة تمّ اعتبار روسيا هي الجاني الفاضح، بشكل خاص، حيث شهد هذا العام القبض على مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش، فقد تمّ اتهامه بالتجسس الذي لا يزال حتى كتابة هذه السطور في سجن روسي.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت بشكل لا يقبل النقد أن المراسل محتجز ظلماً، بناء على اتهام لا أساس لها، ويمكن القول إن الوصف الأكثر دقة لوضع المراسل هو إنه رهينة، إذ تهدف السلطات الروسية إلى ترهيب المراسلين والصحفيين.

ويأتي ذلك فضلًا عن مراسل صحيفة «وول ستريت» فأنه يوجد في السجون الروسية ما لا يقل عن 19 صحفيًا، وأغلبهم بسبب تغطيتهم للحرب، ومن بين هؤلاء ماريا بونومارينكو من موقع «RusNews» الإلكتروني، التي حُكم عليها في فبراير بالسجن 6سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

هونج كونج الثانية في قمع حرية الصحافة

ووفق تقرير «واشنطن بوست» فإن هونج كونج جاءت في المرتبة الثانية، فهناك نحو 13 صحفي في السجن، من بينهم جيمي لاي مؤسس وناشر صحيفة ابل ديلي، واحدة من أكثر الصحف الشعبية في المدينة، والتي تم إغلاقها على خلفية الاتهامات الموجهة إلي مالكها، وحتى الصحافي نفسه لا يزال يواجه اتهامات وينتظر محاكمته التي تمّ تأجيلها لسبتمبر الماضي.

الولايات المتحدة في القائمة

والمثير للسخرية هي أن الولايات المتحدة لا تزال في قائمة الدول الأكثر قمعًا للصحافة، فهي تحتل المرتبة رقم 42 في قمع حرية الصحافة وفق مؤشر مراسلون بلا حدود، حيث أشارت إن المراسلين الأمريكيين يواجهون بشكل متزايد اعتداءات جسدية غير مبررة ومضايقات وترهيب خلال عملهم الميداني، وقد عزز هذا الاعتداءات اللفظية التي شنها الرئيس السابق دونالد ترامب على ما يسمى بالأخبار المزيفة مناخًا من الترهيب.

ونحن اليوم نحتفي بالذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، فأن صناعة الإعلام تواجه عددًا لا يحصى من التهديدات والتحديات، لكن الصحافة الحرة والوصول إلى المعلومات الصادقة يظلان ضروريين للمجتمعات الحرة، ويجب احترام الصحفيين وحمايتهم.